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Бой Лебедев - Гассиев запланирован на 3 декабря

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Бой между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым должен состояться 3 декабря в Москве.

- Предварительно бой запланирован на 3 декабря, — цитирует главу компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского агентство ТАСС.

Также стало  известно, что в вечере примет участие российский боксер Дмитрий Кудряшов и планируется дебют на профессиональном ринге перешедших из любительского бокса Алексея Егорова и Андрея Афонина.

Мурат Гассиев является обязательным претендентом для Лебедева по линии IBF.

Денис Лебедев ранее победил аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса техническим нокаутом во втором раунде и объединил в своих руках титулы WBA и IBF.


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