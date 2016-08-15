Бой Лебедев - Гассиев запланирован на 3 декабря
Бой между чемпионом мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым должен состояться 3 декабря в Москве.
- Предварительно бой запланирован на 3 декабря, — цитирует главу компании «Мир Бокса» Андрея Рябинского агентство ТАСС.
Также стало известно, что в вечере примет участие российский боксер Дмитрий Кудряшов и планируется дебют на профессиональном ринге перешедших из любительского бокса Алексея Егорова и Андрея Афонина.
Мурат Гассиев является обязательным претендентом для Лебедева по линии IBF.
Денис Лебедев ранее победил аргентинца Виктора Эмилио Рамиреса техническим нокаутом во втором раунде и объединил в своих руках титулы WBA и IBF.
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