Ули Хенесс: Мы были бы слишком высокомерны, если бы считали, что «Бавария» каждый год должна брать требл

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о задачах, стоящих перед командой в новом сезоне.

- Удачным сезон бывает в том случае, если команда выигрывает национальный чемпионати Кубок Германии. Если мы сделаем дубль, то сезон можно будет считать достойным. Мы были бы слишком высокомерны, если бы постоянно говорили о том, что только в случае трех титулов можем считать сезон удачным. Такого давления не вынесла бы ни одна команда мира, - заявил Хенесс.

Напомним, в последние раз «Бавария» выигрывала за один сезон чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса.

Сегодня чемпионы Германии сыграют на своем поле с «Ингольштадтом».