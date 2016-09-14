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Ули Хенесс: Мы были бы слишком высокомерны, если бы считали, что «Бавария» каждый год должна брать требл

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  TZКомментарии

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о задачах, стоящих перед командой в новом сезоне.

- Удачным сезон бывает в том случае, если команда выигрывает национальный чемпионати Кубок Германии. Если мы сделаем дубль, то сезон можно будет считать достойным. Мы были бы слишком высокомерны, если бы постоянно говорили о том, что только в случае трех титулов можем считать сезон удачным. Такого давления не вынесла бы ни одна команда мира, - заявил Хенесс.

Напомним, в последние раз «Бавария» выигрывала за один сезон чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов в 2013 году под руководством Юппа Хайнкеса.

Сегодня чемпионы Германии сыграют на своем поле с «Ингольштадтом».

Матч

Бавария - Ингольштадт

Место и дата

17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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