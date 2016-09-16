Владимир Казаченок: Кержаков тренируется с полной самоотдачей, не щадит себя

Бывший нападающий сборной СССР и «Зенита» Владимир Казаченок, тренировавший Александра Кержакова, оценил игру нападающего в первых матчах сезона.

- Саша очень стремится доказать, что есть еще порох в пороховницах. Он тренируется с полной самоотдачей, не щадит себя. Он рвется играть, потратил много сил, чтобы полностью восстановиться. Пока на сто процентов это ему не удалось. Мы помним его хотя бы двух-трехлетней давности. Но он борется. Мы недавно встречались. Я посоветовал ему относиться к ситуации спокойно. Если тренер дает ему десять минут, значит, необходимо проводить их так, будто вышел на весь матч, - цитирует Казаченка «Спорт день за днем».

Напомним, в минувшем сезоне возглавлявший «Зенит» Андре Виллаш-Боаш отказался от услуг Кержакова, и с января форвард выступал на правах аренды в «Базеле». В текущем сезоне 33-летний футболист провел за питерский клуб пять матчей, забил один гол и записал на свой счет передачу.