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Гловацки оказался тяжелее Усика перед боем в Гданьске

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Allboxing.ruКомментарии

В Польше состоялась церемония официального взвешивания перед поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацки и Александром Усиком.

Боксеры успешно уложились в лимит 200 фунтов (90,7 кг). Гловацки показал на весах 199,3 фунта (90,4 кг), а Усик — 198,75 фунта (90,15 кг).

Поединок состоится в Гданьски в субботу поздно вечером. Для олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Усика это будет первый титульный поединок на профессиональном ринге.

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