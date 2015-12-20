Гловацки оказался тяжелее Усика перед боем в Гданьске

В Польше состоялась церемония официального взвешивания перед поединком за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе между Кшиштофом Гловацки и Александром Усиком.

Боксеры успешно уложились в лимит 200 фунтов (90,7 кг). Гловацки показал на весах 199,3 фунта (90,4 кг), а Усик — 198,75 фунта (90,15 кг).

Поединок состоится в Гданьски в субботу поздно вечером. Для олимпийского чемпиона Лондона-2012 Александра Усика это будет первый титульный поединок на профессиональном ринге.

