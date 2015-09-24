Дарья Домрачева: На Гонку легенд не приеду, но сюрприз от меня ждите
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева не сможет посетить предстоящую Гонку легенд, которая пройдет под Минском 18 сентября.
Об этом спортсменка сообщила в письме болельщикам, которое опубликовала на собственном сайте. В нем же она сообщила, что подготовила сюрприз для участников предстоящего события – во время Гонки легенд будет представлена коллекция одежды и сувениров, которую сама Дарья разработала специально к этому событию.
Часть средств, вырученных от продажи коллекции, будет направлена на лечение двухлетнего малыша, который борется с диагнозом ДЦП.
«Всем привет! – написала Дарья в своем письме. – Уже в это воскресенье Раубичи вновь соберут всех тех, для кого биатлон что-то да значит. Мы ждем ЛЕГЕНД - настоящих звезд, многие из которых искренне влюбили нас в этот спорт, отдав ему большую часть своей жизни.
И мы ждем ВАС, дорогие болельщики!
Согласитесь, смотреть спорт по телевизору и быть на месте событий - разные вещи. Разные по эмоциям, силе впечатлений и настроению. Поэтому рекомендую к просмотру live «Гонку Легенд».
Должна сказать, что сама присутствовать в Раубичах 18-го сентября не смогу. Вы знаете причину и мне кажется, что она достаточно уважительная, чтобы обойтись без комментариев. Но я буду с вами и буду переживать!
Сейчас горячие деньки у организаторов: любой проект такого уровня состоит из 1000 важных задач. Желаю им все успеть! В этом году соревновательная программа расширилась и потому заключительные тренировки проводят не только звездные участники, но также наша пресса и юные биатлонисты. Всем боевой формы и удачи!
На протяжении последних 2-х месяцев я готовила биатлонный сюрприз для зрителей от себя лично.Специально для мероприятия разработала коллекцию одежды и сувениров. Это мой первый такой опыт, и я волнуюсь, конечно. Надеюсь, что мои креативные идеи придутся вам по вкусу. Часть вырученных средств от продаж будет направлена на лечение Артема Тимофеева. Малышу 2,5 года, он борется с диагнозом ДЦП (тетрапарез) и дышит через трахеостому в горле. Вместе мы можем помочь Артему!
Приезжайте в Раубичи смотреть биатлон, не забудьте Ваши конкурсные плакаты и ищите нашу сувенирную лавку. Это будет отличный яркий день полный добрых дел и улыбок!»
Гонка легенд состоится в Раубичах 18 сентября. В ней примут участие бывшие звезды мирового биатлона, среди которых много ярких имен: Рикко Гросс, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Анна Богалий-Титовец, Лив-Грете Пуаре, Свен Фишер и другие.