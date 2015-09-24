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Дарья Домрачева: На Гонку легенд не приеду, но сюрприз от меня ждите

Наталья Кузина
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева не сможет посетить предстоящую Гонку легенд, которая пройдет под Минском 18 сентября.

Об этом спортсменка сообщила в письме болельщикам, которое опубликовала на собственном сайте. В нем же она сообщила, что подготовила сюрприз для участников предстоящего события – во время Гонки легенд будет представлена коллекция одежды и сувениров, которую сама Дарья разработала специально к этому событию.

Часть средств, вырученных от продажи коллекции, будет направлена на лечение двухлетнего малыша, который борется с диагнозом ДЦП.

«Всем привет! – написала Дарья в своем письме. – Уже в это воскресенье Раубичи вновь соберут всех тех, для кого биатлон что-то да значит. Мы ждем ЛЕГЕНД - настоящих звезд, многие из которых искренне влюбили нас в этот спорт, отдав ему большую часть своей жизни.

И мы ждем ВАС, дорогие болельщики!

Согласитесь, смотреть спорт по телевизору и быть на месте событий - разные вещи. Разные по эмоциям, силе впечатлений и настроению. Поэтому рекомендую к просмотру live «Гонку Легенд».

Должна сказать, что сама присутствовать в Раубичах 18-го сентября не смогу. Вы знаете причину и мне кажется, что она достаточно уважительная, чтобы обойтись без комментариев. Но я буду с вами и буду переживать!

Сейчас горячие деньки у организаторов: любой проект такого уровня состоит из 1000 важных задач. Желаю им все успеть! В этом году соревновательная программа расширилась и потому заключительные тренировки проводят не только звездные участники, но также наша пресса и юные биатлонисты. Всем боевой формы и удачи!

На протяжении последних 2-х месяцев я готовила биатлонный сюрприз для зрителей от себя лично.Специально для мероприятия разработала коллекцию одежды и сувениров. Это мой первый такой опыт, и я волнуюсь, конечно. Надеюсь, что мои креативные идеи придутся вам по вкусу. Часть вырученных средств от продаж будет направлена на лечение Артема Тимофеева. Малышу 2,5 года, он борется с диагнозом ДЦП (тетрапарез) и дышит через трахеостому в горле. Вместе мы можем помочь Артему!

Приезжайте в Раубичи смотреть биатлон, не забудьте Ваши конкурсные плакаты и ищите нашу сувенирную лавку. Это будет отличный яркий день полный добрых дел и улыбок!»

Гонка легенд состоится в Раубичах 18 сентября. В ней примут участие бывшие звезды мирового биатлона, среди которых много ярких имен: Рикко Гросс, Николай Круглов, Ольга Зайцева, Анна Богалий-Титовец, Лив-Грете Пуаре, Свен Фишер и другие.

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