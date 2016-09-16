Александр Бубнов: Сегодня «Локомотив» одержит вторую победу в сезоне

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Локомотив» - «Уфа».

- «Локомотив» сейчас идёт во второй половине таблицы, и это явно не то, на что рассчитывает Юрий Семин. Как бы «Уфа» ни оборонялась, думаю, железнодорожники одержат вторую победу в чемпионате. Прогноз - 1:0 в пользу «Локомотива», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что игра состоится сегодня в 19:00 мск на стадионе «Локомотив» в Черкизово. После шести туров железнодорожники занимают девятое место, «Уфа» идет 12-й.