Мужская сборная Украины по футболу выиграла ПИ-2016
Мужская сборная Украины по футболу 7x7 завоевала золотую медаль на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
В финале Игр-2016 украинцы обыграли Иран со счетом 2:1. В основное время матча счет был равным - 1:1. В середине первого овертайма сборной Украине удалось выйти вперед благодаря голу Артема Красильникова.
Таким образом, Украина стала трехкратным победителем Паралимпийских игр.
Паралимпиада-2016
Рио-де-Жанейро
Футбол 7х7
Финал
Украина - Иран - 2:1 (1:0, 0:1, доп. время – 1:0)
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