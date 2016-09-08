Мужская сборная Украины по футболу выиграла ПИ-2016

Светлана Журова: Спортсмены говорят, что на Паралимпиаде в Рио у многих были бы медали

Олимпийская чемпионка, первый вице-президент Федерации спорта слепых Светлана Журова посетила Всероссийские соревнования по видам спорта, входящим в программу Паралимпийских игр.