Кейсуке Хонда может перебраться в MLS
Японский полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить команду в зимнее трансферное окно.
По информации Calciomercato, интерес к 30-летнему футболисту проявляют сразу несколько клубов североамериканской лиги MLS - «Нью-Йорк Сити», «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Хонда недоволен своим игровым временем в «Милане» и планирует покинуть клуб ближайшее время.
Напомним, в 2009 - 2014 годах Кейсуке защищал цвета ЦСКА.
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