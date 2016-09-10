Месси включен в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018
Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины обнародовал состав национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
Состав сборной Аргентины на матчи с командами Перу (6 октября) и Парагвая (11 октября):
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед») и Науэль Гусман («Тигрес»);
Защитники: Факундо Ронкалья («Сельта»), Матео Мусаккио («Вильярреал»), Рамиро Мори («Эвертон»), Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Мартин Демикелис («Эспаньол»), Пабло Сабалета («Манчестер Сити»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Матиас Краневиттер («Севилья»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Лукас Билья («Лацио»), Аугусто Фернандес («Атлетико»), Эвер Банега («Интер»), Эрик Ламела («Тоттенхэм»), Николас Гайтан («Атлетико»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»);
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лукас Пратто («Атлетико Минейро»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Гонсало Игуаин («Ювентус»).
Напомним, Лионель Месси получил травму паха 2 сентября в матче со сборной Уругвая. После этой игры он покинул расположение национальной команды и вернулся в Барселону.
Сборная Аргентины делить 2 и 3 места с бразильцами турнира в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2018. Команды на одно очко отстают от лидирующих уругвайцев.