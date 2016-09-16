Александр Мостовой: «Оренбург» не заслужил поражения от «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.
- На первых минутах «Спартак» неплохо владел инициативой и заслуженно вышел вперед. Тем не менее, «Оренбург» встрепенулся, перехватил инициативу и также заслуженно счет сравнял. Считаю, что хозяева не заслуживали поражения, ведь команда не использовала целый ряд реальных голевых моментов.
Взять тот же эпизод на 63-й минуте, когда сначала Прудников бил в упор, а угодил в Реброва, а на добивании Воробьев попал в штангу. 10 см, и мяч оказался бы в сетке. Непонятно, как этот момент не был использован. А буквально через три минуты Промесу повезло на отскоке, и он вывел «Спартак» вперед, и все стало ясно.
Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» когда-то должен начать побеждать. С самого начала сезона все кричали о ЦСКА и «Зените», но на фоне того, что эти клубы потеряли Мусу и Халка, «Спартак», поймавший кураж, идет уверенно по дистанции. Очевидно, что красно-белые считаются основными претендентами на чемпионство, - цитирует Мостового Rusfootball.info.
Напомним, что после шестого тура «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Оренбург» находится на 15-м месте.
Матч
Оренбург - Спартак - 1:3 (1:1)
Голы
Промес 2 (0:1). Георгиев 40 (1:1 - пен.). Промес 66 (1:2). Ананидзе 69 (1:3).
Состав
Оренбург: Абакумов, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Ефремов (Коронов, 86), Малых, Афонин, Воробьёв (Бамба, 72), Георгиев, Нехайчик, Прудников (Саная, 66)
Спартак: Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Боккетти, Комбаров, Кутепов, Фернандо, Зобнин (Зуев, 90), Ромуло, Промес, Ананидзе (Попов, 81), Зе Луиш
Предупреждения:
Андреев, 39; Воробьёв, 59; Афонин, 85; Георгиев, 90 - Зе Луиш, 39; Ромуло, 39; Попов, 89; Комбаров, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
16 сентября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция