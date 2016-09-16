Александр Мостовой: «Оренбург» не заслужил поражения от «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.

- На первых минутах «Спартак» неплохо владел инициативой и заслуженно вышел вперед. Тем не менее, «Оренбург» встрепенулся, перехватил инициативу и также заслуженно счет сравнял. Считаю, что хозяева не заслуживали поражения, ведь команда не использовала целый ряд реальных голевых моментов.

Взять тот же эпизод на 63-й минуте, когда сначала Прудников бил в упор, а угодил в Реброва, а на добивании Воробьев попал в штангу. 10 см, и мяч оказался бы в сетке. Непонятно, как этот момент не был использован. А буквально через три минуты Промесу повезло на отскоке, и он вывел «Спартак» вперед, и все стало ясно.

Я уже неоднократно говорил, что «Спартак» когда-то должен начать побеждать. С самого начала сезона все кричали о ЦСКА и «Зените», но на фоне того, что эти клубы потеряли Мусу и Халка, «Спартак», поймавший кураж, идет уверенно по дистанции. Очевидно, что красно-белые считаются основными претендентами на чемпионство, - цитирует Мостового Rusfootball.info.