Игорь Чугайнов: «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что легко обыграет «Зенит», на том и погорел

Российский тренер Игорь Чугайнов рассказал, как «Зениту» удалось обыграть «Маккаби» в Лиге Европы (4:3), уступая три мяча по ходу матча.

- В первые 75 минут «Зенит» явно недооценил соперника, а «Маккаби» предстал заряженной организованной командой. Оборона «Зенита» в эти моменты очень вольготно позволяла действовать игрокам «Маккаби», неуверенно в каких-то эпизодах действовал Лодыгин, что привело к тому, что питерцы просто рассыпались.

Все думали, что игра закончится разгромом, но видите, как бывает в футболе! Не опустили руки, плюс «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что они сейчас легко обыграют «Зенит». На том и погорели, – сказал Чугайнов.

Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.