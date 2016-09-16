Игорь Чугайнов: «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что легко обыграет «Зенит», на том и погорел
Российский тренер Игорь Чугайнов рассказал, как «Зениту» удалось обыграть «Маккаби» в Лиге Европы (4:3), уступая три мяча по ходу матча.
- В первые 75 минут «Зенит» явно недооценил соперника, а «Маккаби» предстал заряженной организованной командой. Оборона «Зенита» в эти моменты очень вольготно позволяла действовать игрокам «Маккаби», неуверенно в каких-то эпизодах действовал Лодыгин, что привело к тому, что питерцы просто рассыпались.
Все думали, что игра закончится разгромом, но видите, как бывает в футболе! Не опустили руки, плюс «Маккаби» почувствовал самоуверенность, что они сейчас легко обыграют «Зенит». На том и погорели, – сказал Чугайнов.
Напомним, что «Маккаби», ведя 3:0, проиграл «Зениту» со счетом 3:4. В следующем туре группового этапа Лиги Европы подопечные Шоты Арвеладзе сыграют в Дублине с «Дандолком», а петербуржцы примут на «Петровском» АЗ. Игры состоятся 29 сентября.
Матч
Маккаби Т-А - Зенит - 3:4 (1:0)
Голы
Медуньянин 26 (1:0). Кьяртанссон 50 (2:0). Медуньянин 70 (3:0). Кокорин 76 (3:1). Маурисио 84 (3:2). Жулиано 86 (3:3). Джорджевич 90 (3:4).
Состав
Маккаби Т-А: Райкович, Даса, Бен Хаим I, Бен Харуш, Филипенко, Бенаюн (Мича, 79), Альберман, Игебор, Медуньянин, Кьяртанссон (Бен Басат, 75), Бен Хаим II (Перец, 85)
Зенит: Лодыгин, Кришито, Смольников, Нету, Витсель, Жирков (Новосельцев, 90), Мак, Хави Гарсия (Маурисио, 71), Жулиано, Кокорин, Кержаков А. (Джорджевич, 61)
Предупреждения:
Райкович, 77; Даса, 79; Мича, 83; Медуньянин, 87 - Кокорин, 19; Хави Гарсия, 57; Витсель, 60
Удаления:
Даса, 80 - нет
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
15 сентября 20:00, Блумфилд, Текстовая трансляция