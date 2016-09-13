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Хайо Зеппельт: Россия развязала допинговую войну, а в мой адрес поступали угрозы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  VGКомментарии

Немецкий журналист Хайо Зеппельт настаивает на расширении санкций в отношении российского спорта из-за государственной поддержки допинга.

- Россия развязала допинговую войну. С моей точки зрения, Россия так и не признала наличие контролируемой государством системы применения допинга. Они игнорируют факты и пытаются скрыть правду. Если они не признают существующей проблемы, то я не вижу никакой возможности их возвращения в международный спорт. Условием этого должно стать то, что они признают наличие проблемы.

Если же они продолжат перекладывать вину на других, на западные СМИ и на WADA, или создавать теории заговора и угрожать людям, и окажется, что существует связь между хакерской атакой на WADA и российскими властями, то нужно рассмотреть вопрос об отстранении России от всех соревнований. 

Угрозы в мой адрес? Я не буду комментировать детали. Скажу только, что они поступали, - цитирует Зеппельта VG. 

Напомним, Хайо Зеппельт был автором серии фильмов канала ARD о допинге в российской легкой атлетике. Они послужили поводом для начала расследования, которое привело к отстранению нашей сборной от международных соревнований. Полноценное членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF пока не восстановлено. 

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