Александр Бубнов: «Краснодар» обыграет «Ростов» на своем поле

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в седьмом туре РФПЛ.

- Ставлю на «Краснодар» только из-за фактора своего поля. «Ростов» исправно теряет очки на выезде, впрочем, два лишних дня на восстановление после еврокубков могут сыграть в пользу гостей. Прогноз - 2:1 в пользу «Краснодара», - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится завтра в 20:00 в Краснодаре. После шести туров в активе «Ростова» 10 очков, у «Краснодара» - восемь.