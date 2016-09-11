Василевский подписал контракт с ACB на три поединка
Известный российский боец смешанного стиля средней весовой категории Вячеслав Василевский (25 побед, 8 поражений) подписал контракт с промоутерской компанией ACB.
Бывший чемпион промоушена М-1 проведет в «Беркуте» три поединка. Дебютный бой должен состояться на турнире ACB 50 в Санкт-Петербурге.
Напомним, что свою последнюю схватку Василевский выиграл у Мэтта Хорвича, до этого Вячеслав дважды проиграл Александру Шлеменко.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически