Гвоздик может сразиться с Чилембой в андеркарте боя Ковалев - Уорд

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик может стать участником боксерского шоу в Лас-Вегасе, главным событием которого станет поединок Сергея Ковалева с Андре Уордом.

19 ноября 29-летний Гвоздик может провести бой с последним соперником Ковалева - малавийцем Айзеком Чилембой. Африканец уступил Сергею в Екатеринбурге единогласным решением судей.

- Я пока не могу объявить о бое Гвозди - Чилемба, но вскоре это может случиться. Думаю, это отличная возможность для молодого, очень талантливого и яркого бойца – его шанс сделать широкий шаг вперед. А Чилемба заслужил такой бой своим выступлением в поединке против Ковалева, - заявила промоутер Кэти Дува.

Александр Гвоздик стал профессионалом в 2014 году. Он успел одержать уже 11 побед (9 - нокаутом). На Олимпийских играх-2012 в Лондоне боксер завоевал бронзовую медаль в составе сборной Украины.

