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День в истории. Александру Овечкину - 31!

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

17 сентября празднует свой день рождения нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин.

Сегодня хоккеисту исполнился 31 год. Овечкин начал свою карьеру в московском «Динамо» в 2001 году. Форвард провел за бело-голубых три сезона, потом перебрался в НХЛ. За «Вашингтон» Овечкин выступает с 2005 года. В январе 2008 года Овечкин подписал с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов, став самым первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на 100 миллионов долларов. 

Овечкин шесть раз завоевывал приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», по три раза получал «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи» (призы самому ценному игроку), и один раз «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона). Пять раз он участвовал в Матче всех звезд НХЛ. В конце 2009 года Овечкин вошел в число десяти лучших игроков НХЛ десятилетия.

Овечкин - один из трех хоккеистов в истории НХЛ, кто смог забить 50 и более голов в семи сезонах. Он стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. 

В сборной России Овечкин дебютировал в 17 лет, став самым молодым игроком сборной за всю ее историю. Форвард является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014) и участником трех Олимпийских игр. 

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