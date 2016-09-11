Даниил Квят: Трасса в Сингапуре хорошо подходит мне и «Торо Россо»

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура-2016.

- Ощущения от машины стали лучше, да и трасса нам подходит. Скорость более-менее соответствует ожиданиям. Пятница получилась продуктивной, мы собрали много информации, которая будет полезной не только для инженеров, но и для гонщиков. По ощущениям, все в порядке, завтра постараемся использовать полученные сегодня знания. Надеюсь, суббота хорошо сложится, - рассказал Квят.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Даниил Квят может перейти в команду «Рено».

Состав французской команды на 2017 год пока не определен. Скорее всего, одним из боевых пилотов в 2017 году станет Эстебан Окон, а вот на место второго гонщика есть целый ряд кандидатов. Квят также находится в этом списке.

Напомним, по ходу текущего сезона Даниил Квят был переведен из команды «Ред Булл» в дочерний коллектив «Торо Россо», а в обратном направлении проследовал голландец Макс Ферстаппен.

Квят занимает 14-ю строчку в личном зачете чемпионата мира-2016 (23 очка).

Ранее сообщалось, что вторым пилотом «Торо Россо» может стать молодой француз Пьер Гасли, выступающий в серии GP2.

