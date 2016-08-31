Матч Кубка Дэвиса Кузнецов - Недовесов прерван из-за дождя

Матч российского теннисиста Андрея Кузнецова с представителем Казахстана Александром Недовесовым в рамках Кубка Дэвиса прервана из-за дождя, сообщает «Р-Спорт».

Встреча между представителями России и Казахстана проходит на кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в рамках матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. Вчера две одиночные встречи из-за дождя были перенесены на сегодня.

Сегодня первыми на корт вышли Андрей Кузнецов (Россия) и Александр Недовесов (Казахстан), но не смогли доиграть встречу из-за погодных условий. При счете 15:15 в первом гейме организаторы приняли решение приостановить встречу из-за дождя. Корт накрыли защитной пленкой, участники матча отправились в подтрибунные помещения.

На 12:00 запланирована игра между Евгением Донским и Михаилом Кукушкиным. После одиночных встреч состоится парный матч: россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.