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Россия проиграла Великобритании и не смогла отобраться на ЧЕ по американскому футболу

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Мужская сборная России по американскому футболу проиграла в Вустере команде Великобритании со счетом 3-30 и потеряла шансы на выход в финальную часть Евро-2018. Об этом сообщает First & Goal.

Россияне не смогли ничего поделать с защитой соперника, набрав всего три очка. Точный удар с 49 ярдов удался Николаю Головачу. Британцы, в свою очередь, отметились тачдаунами в каждом игровом отрезке.

Таким образом, сборные Великобритании и Чехии разыграют межу собой путевку в следующий раунд в воскресенье, 18 сентября. В этот же день ранее в утешительной игре встретятся Россия и Нидерланды.

Победители групп «А» (им уже стала Италия) и «B» (Великобритания или Чехия) выйдут в стыковые матчи за право попадания в финальную часть чемпионата Европы. Сборная с более высоким рейтингом сыграет с командой Дании, сборная с более низким рейтингом — с командой Швеции. Стыковые матчи состоятся в 2017 году. Финальная часть чемпионата Европы пройдет в 2018 году.

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