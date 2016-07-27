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Бернард Хопкинс: Я легко побью Головкина. Это был бы бой матадора с разъяренным быком

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BoxingsceneКомментарии

51-летний американский боксер Бернард Хопкинс бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.

- Я легко побью его. Вы знаете, почему я могу победить парня вроде Головкина? Я буду вести себя на ринге как матадор, вышедший против разъяренного быка. И я бы именно так «раскручивал» такой бой. Я буду как балерон на ринге. Вы не сможете ударить то, чего не видите, - заявил Хопкинс.

Напомним, Бернард Хопкинс 20 раз успешно защищал чемпионские титулы в среднем весе, а затем сумел стать обладателем поясов и в полутяжелой весовой категории. Он является самым возрастным чемпионом мира в истории.

Геннадий Головкин на прошлой неделе одержал в Лондоне досрочную победу над Келлом Бруком.

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