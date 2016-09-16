Владислав Наместников: В первой игре за сборную меня не трясло, но было очень непривычно

Нападающий «Тампы» Владислав Наместников рассказал о ходе подготовки сборной России к Кубку мира-2016.

- Владислав, не расстроились, что не попали в состав на последний выставочный матч против сборной Канады?



- Конечно, мне хотелось сыграть против канадцев, против Стивена Стэмкоса, но что поделать, если тренерский штаб принял такое решение.

- Зато вы сыграли в предыдущих матчах. Довольны тем, как провели первые две игры за первую сборную?

- В первой игре против чехов в Санкт-Петербурге я волновался. Меня не трясло, конечно, но было очень непривычно – все-таки новая обстановка, новый тренерский штаб, новая тактика. Во второй игре в Праге я уже адаптировался, намного лучше себя чувствовал и лучше сыграл соответственно.

- Поделитесь первыми впечатлениями от работы под руководством Олега Знарка.



- Мне нравится, мне комфортно. Мы с Олегом Валерьевичем познакомились еще в феврале, когда он приезжал в Питтсбург на наш матч с «пингвинами», - рассказал Наместников в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки.