Леонид Слуцкий: Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выиграл

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что скучает по работе в детском футболе.

- Знаете, это как первая любовь. До сих пор общаюсь с ребятами из «Олимпии». А сегодня мне не хватает квалификации, чтобы профессионально оценить ребят десятилетнего возраста. Более того, считаю, что квалификация тренера даже более важна в детском футболе, чем во взрослом. Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выиграл, - цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

Напомним, что главный тренер ЦСКА тренировал «Олимпию» с 2000 по 2001 годы. С 2009 года Слуцкий тренирует армейцев, с ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат страны, по два раза Кубок и Суперкубок России.