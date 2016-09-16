Артемий Панарин: Пьянку в честь дня рождения Овечкина устраивать не будем
Форвард «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин рассказал о том, как команда планирует поздравить с днем рождения капитана национальной команды Александра Овечкина.
- Тренер скажет пару слов, все похлопают клюшками, пожмут ему руку. Пьянки не будет, - цитирует Панарина официальный сайт Кубка мира-2016.
Напомним, сегодня нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину исполняется 31 год.
Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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