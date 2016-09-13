«СКА-Хабаровск» обыграл «Балтику»
«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 13-го тура ФНЛ.
Единственный гол на 58-й минуте забил Эдуард Булия. Это поражение стало четвертым подряд для «Балтики».
После 13 туров «СКА-Хабаровск» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 20 очков. «Балтика» с дестью очками расположилась на 18-м месте.
ФНЛ
13-й тур
Матч
СКА-Хабаровск - Балтика - 1:0 (0:0)
Голы
Булия 58 (1:0).
Состав
СКА-Хабаровск: Криворучко (Довбня, 76), Эдиев, Микуцкис, Удалый, Иванов, Дедечко, Кацаев, Карасёв, Казанков (Лескано, 61), Корян (Никифоров, 46), Кобялко (Булия, 46)
Балтика: Вамбольт, Крючков, Марущак, Зимулька, Суханов (Елисеев А., 69), Цимбал, Родионов, Славнов (Соломатин, 59), Малеев (Помогаев, 80), Каленкович, Сердюк (Тимофеев, 86)
Предупреждения:
Карасёв, 73 - Сердюк, 27; Крючков, 52; Соломатин, 89
Судья:
Антон Анопа (Россия)
Место и дата
17 сентября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция