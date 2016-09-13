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«СКА-Хабаровск» обыграл «Балтику»

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Балтикой» (1:0) в матче 13-го тура ФНЛ.

Единственный гол на 58-й минуте забил Эдуард Булия. Это поражение стало четвертым подряд для «Балтики». 

После 13 туров «СКА-Хабаровск» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 20 очков. «Балтика» с дестью очками расположилась на 18-м месте. 

ФНЛ

13-й тур

Матч

СКА-Хабаровск - Балтика - 1:0 (0:0)

Голы

Булия 58 (1:0).

Состав

СКА-Хабаровск: Криворучко (Довбня, 76), Эдиев, Микуцкис, Удалый, Иванов, Дедечко, Кацаев, Карасёв, Казанков (Лескано, 61), Корян (Никифоров, 46), Кобялко (Булия, 46)

Балтика: Вамбольт, Крючков, Марущак, Зимулька, Суханов (Елисеев А., 69), Цимбал, Родионов, Славнов (Соломатин, 59), Малеев (Помогаев, 80), Каленкович, Сердюк (Тимофеев, 86)

Предупреждения:

Карасёв, 73 - Сердюк, 27; Крючков, 52; Соломатин, 89

Судья:

Антон Анопа (Россия)

Место и дата

17 сентября 09:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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