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Посетители Sovsport.ru считают канадцев главными фаворитами стартующего в Торонто Кубка мира

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Большинство читателей Sovsport.ru считает сборную Канады главным претендентом на победу в Кубке мира-2016.

Голосование: Кто победит на Кубке мира по хоккею?
Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

В ночь с субботы на воскресенье сыграют сборные США и Европы, а также команды Канады и Чехии.

Сборная России вступит в борьбу 18 ноября во встрече со шведами.

Матч

Европа - США

Место и дата

17 сентября 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Канада - Чехия

Место и дата

18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Россия - Швеция

Место и дата

18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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