Посетители Sovsport.ru считают канадцев главными фаворитами стартующего в Торонто Кубка мира
Большинство читателей Sovsport.ru считает сборную Канады главным претендентом на победу в Кубке мира-2016.
В ночь с субботы на воскресенье сыграют сборные США и Европы, а также команды Канады и Чехии.
Сборная России вступит в борьбу 18 ноября во встрече со шведами.
Матч
Место и дата
17 сентября 22:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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