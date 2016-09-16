Посетители Sovsport.ru считают канадцев главными фаворитами стартующего в Торонто Кубка мира

Большинство читателей Sovsport.ru считает сборную Канады главным претендентом на победу в Кубке мира-2016.

Турнир пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

В ночь с субботы на воскресенье сыграют сборные США и Европы, а также команды Канады и Чехии.

Сборная России вступит в борьбу 18 ноября во встрече со шведами.