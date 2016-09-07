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Ярмоленко получил рецидив травмы спины

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы спины, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (1:2). 

- У Ярмоленко снова возникла проблема со спиной – появились боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Это рецидив старой травмы, поэтому Андрей сейчас находится на индивидуальном лечении и реабилитации, а также тренируется по отдельной программе. Ему дали паузу на пару дней, и мы интенсивно его лечим. Андрей занимается только в бассейне, проходит курс физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение, - рассказал врач киевского «Динамо».  

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 6 матчей, забил в них два гола. 

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