Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Ярмоленко получил рецидив травмы спины, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи» (1:2).

- У Ярмоленко снова возникла проблема со спиной – появились боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Это рецидив старой травмы, поэтому Андрей сейчас находится на индивидуальном лечении и реабилитации, а также тренируется по отдельной программе. Ему дали паузу на пару дней, и мы интенсивно его лечим. Андрей занимается только в бассейне, проходит курс физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение, - рассказал врач киевского «Динамо».

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» 6 матчей, забил в них два гола.