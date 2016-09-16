Борис Майоров: Команда у России молодая, потому и забиваем мало

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о главном козыре в нашей команде.

- Не радует, что имея в составе таких знаменитых форвардов, как Александр Овечкин и Евгений Малкин, забиваем мы не ахти сколько. Да и бросков по воротам не густо, - рассуждает Борис Майоров. - Объяснить это можно, пожалуй, молодостью нашей команды. Есть парочка ветеранов – Павел Дацюк и Андрей Марков. Есть вышеупомянутые Малкин и Овечкин. Но остальные в большинстве – молодые ребята.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами.