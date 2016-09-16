Владислав Наместников: Будет интересно сыграть против одноклубников Хедмана и Строльмана
Нападающий сборной России Владислав Наместников поделился ожиданиями от матча с командой Швеции на Кубке мира-2016.
- Ни один клуб не представлен на Кубке мира большим количество игроков, чем «Тампа». Против кого из одноклубников интересно сыграть?
- Против нашей первой пары защитников - шведов Виктора Хедмана и Антона Строльмана.
- Пресса не перестает обсуждать отсутствие новых контрактов с «Тампой» у Никиты Кучерова и Никиты Нестерова.
- Надеюсь, все скоро разрешится. Мне очень хочется, чтобы они оба остались в команде.
- Вы свой переподписали еще в июле. Важно было как можно быстрее закрыть этот вопрос?
- У меня ситуация была немножко иной, я подал заявление в арбитраж, мне назначили дату рассмотрения, но мы все-таки успели договориться раньше. В целом, я доволен, как все разрешилось, рад, что остаюсь в «Тампе», - рассказал Наместников.
Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция