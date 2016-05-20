Сергей Скорович: Результатом матча против Кубы я удовлетворен

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал результат матча с Кубой (7:1) в групповом раунде чемпионата мира.

- Результатом матча против Кубы я удовлетворен. Команда показала качественный футбол и заслуженно добилась победы. Мы вышли из группы с первого места, набрав максимальное количество очков. Таким образом, первый этап пройден, но мы прекрасно понимаем, что это только начало. Все самые сложные поединки впереди. Сейчас нам надо восстановить силы и готовиться к плей-офф, - сказал Скорович.

Сборная России, победив во всех трех матчах в группе, набрала 9 очков, и с первого места в группе вышла в 1/8 финала.