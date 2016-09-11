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Дураев не смог сделать вес и будет лишен пояса ACB. Бой с Кинцлом отменен

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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На официальной церемонии взвешивания чемпион лиги ACB Альберт Дураев превысил лимит полусреднего веса. В связи с этим бой с Патриком Кинцлом отменен, также Дураев будет лишен чемпионского пояса.

Данный инцидент прокомментировал основатель лиги ACB Майрбек Хасиев.

«Я считаю, что со стороны Дураева это вопиющий акт неуважения ко всем болельщикам и руководству лиги. Подобной выходкой он бросил тень не только на свою репутацию, но и на репутацию всей организации, и за это он должен понести наказание. И здесь не будет играть никакой роли, то что он представляет клуб «Беркут». Мы накажем его по всей строгости. Он будет лишен чемпионского пояса. Также к нему будут применены жесткие санкции. Я очень разочарован, надеюсь, что Альберт осознает насколько серьезный он совершил проступок. О принятом решении относительно его наказания мы сообщим отдельно. От лица команды ACB я хочу извиниться перед всеми болельщиками, которые ждали этот титульный бой. К сожалению, в этом спорте иногда обстоятельства складываются подобным образом. Мы будем думать, какие коррективы нам необходимо внести в работу, чтобы впредь такого не повторялось», - заявил Хасиев.

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