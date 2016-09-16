Жонатас: Жулиано - очень известный в Бразилии футболист

Нападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в очередном туре РФПЛ.

- У моей дочки на днях день рождения, мы постараемся обыграть «Зенит». А если я еще и забью гол - мы будем просто счастливы. «Рубин» долго не мог победить, от этого нам было просто. Очень рад, что взяли три очка в игре с «Уралом». Если говорить обо мне - я некоторое время был травмирован и не мог играть. Да, у меня было несколько моментов в прошлой игре, которые я не смог реализовать, но я не отчаиваюсь. Если даст бог - исправлюсь уже в игре с «Зенитом».

Мы знаем, что нам предстоит играть против мощного соперника. «Зенит» - одна из самых сильных команд в России, но тем не менее тренировки проходят в привычном режиме.

В Бразилии все знают Жулиано, он очень популярный игрок. Он опасен, но об очном противостоянии я не думаю, - сказал Жонатас в интервью «Рубин ТВ».

Напомним, матч «Зенит» - «Рубин» состоится 19 сентября и начнется в 19.00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После шести туров петербургский «Зенит» с 12-ю очками находится на третьем месте в турнирной таблице, казанский «Рубин», набрав 6 баллов, занимает 10-ю строчку.

Бразильский нападающий Жонатас перешел в «Рубин» из испанского «Реал Сосьедада» и провел в составе казанцев 4 матча, но голами не отметился.

Виктор Жулиано перешел в «Зенит» из бразильского «Гремио» и в шести матчах за новый клуб забил 5 голов и сделал 4 голевых передачи, а также получил вызов в национальную сборную Бразилии.