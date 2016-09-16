Харийс Витолиньш: На Кубке мира все соперники опасны

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями в преддверии матча со Швецией в рамках группового раунда Кубка мира.

- Всем тяжело, не только нам. Да, турнир короткий, поэтому нужно быть готовыми с первой секунды. Здесь все соперники опасны, уровень игры настолько высокий, что малейшая ошибка может дорогого стоить. Каждый хоккеист может решить игру. Думаю, наши игроки не будут разделять, с кем играть послабее, а с кем — построже.

Матч со Швецией? Мы не смотрим на статистику. Главное, чтобы ребята были уверены в себе и знали, чего мы от них требуем. Мы готовимся ко всем командам. Разделение соперников на сильных и слабых расслабляет. Нам нельзя допускать ни одной ошибки. Шведы и на больших площадках играли довольно активно, быстро. На маленькой площадке игра будет такой же. Думаю, что тренеры подстраиваются, ведь большинство игроков из НХЛ, - цитирует Витолиньша официальный сайт ФХР.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки. Матч Россия - Швеция пройдет завтра в 22:00 мск.