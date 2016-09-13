Сергей Шубенков: Британские СМИ практически обвиняют меня в риторике холодной войны

Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал обвинения британских СМИ в том, что он использует риторику холодной войны.

- Ко мне недавно обратился за комментарием человек, никак не относящийся к этому изданию, мы говорили о предстоящем чемпионате мира в Лондоне, обсуждали тему возможного отстранения россиян.

Потом перешли на тему терапевтических исключений и хакерских атак. А сегодня с утра я вижу публикацию в The Telegraph, в которой меня практически обвиняют в риторике холодной войны.

Это какая-то темная история в духе «испорченного телефона», в которой я, якобы, обвиняю западные страны. Но я говорил о том, что WADA с одной стороны борется за чистый спорт, а с другой стороны допускает людей, использующих запрещенные препараты, и не допускает тех, кто этого не делает, - цитирует Шубенкова агентство ТАСС.

Напомним, сборная России по легкой атлетике не смогла принять участия в Олимпиаде-2016 из-за санкций, наложенных на ВФЛА.

Хакерская группа Fancy Bears получила доступ к закрытой базе данных Всемирного антидопингового агентства, после чего начала публиковать на своем сайте документы, свидетельствующие о легализации приема запрещенных препаратов рядом известных спортсменов. В их числе оказались американские теннисистки Винус и Серена Уильямс.

