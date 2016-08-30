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Сергей Базаревич: Матч со Швецией - один из этапов подготовки к Евробаскету

Елена Корсунская
Источник:  Официальный сайт РФБКомментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями в преддверии матча со Швецией в рамках отбора к Евробаскету-2017.

Российская сборная уже гарантировала себе выход в финальный турнир Евробаскета, а шведы, наоборот, проиграв все 3 матча, потеряли даже теоретическе шансы. 

- Задача решена, и некое удовлетворение собой присутствует. Но я надеюсь, что мы сделаем так, чтобы это не переросло в самоуверенность, и сборная покажет тот баскетбол, который показывала в течение всего отборочного цикла. Матч со Швецией уже будет одним из этапов подготовки к чемпионату Европы, - цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. 

Матч Россия - Швеция состоится сегодня в 14:00 в Краснодаре. 

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