Сергей Шавло: «Спартаку» нужно усилить линию атаки

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белым нужен еще один нападающий.

- Что касается обороны и средней линии, то у нас достаточно квалифицированных игроков, чтобы закрыть все позиции. А если говорить об атаке, то хотелось бы приобрести еще одного нападающего, действительно бомбардира. Потому что у нас есть только один Зе Луиш, и если с ним, не дай бог, что-то произойдет, то заменить будет трудно. Да, есть и другие нападающие, но в основном это молодые игроки. В атаке может сыграть и Промес, но это не его позиция. Поэтому в линию атаки, на мой взгляд, нужно усиление, - сказал Шавло в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что после седьмого тура «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе красно-белых 19 очков.