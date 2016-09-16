Сергей Родионов: Аленичев оказался в непростой ситуации. Мы все это прекрасно понимаем

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии «Спартака» – о своих взаимоотношениях с экс-тренером красно-белых Дмитрий Аленичевым.

- Дмитрий Аленичев недавно заявил, что, работая в «Спартаке», не понимал, кто может помочь, а кто – подставить. Что он имел ввиду?

- Спросите у него.

- Вы после отставки Аленичева общались с ним?

- Да, мы видимся. Разговаривали даже не на футбольные темы. И состоим в абсолютно нормальных отношениях. Может ли он вернуться и сделать все-таки «Спартак» чемпионом? А почему нет? Желаю ему успехов. Он оказался в сложной ситуации. Мы все это понимаем прекрасно.