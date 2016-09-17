Сергей Родионов: Зуеву нужно учиться терпеть. Это спорт

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о сложностях молодых игроков красно-белых.

- Кроме Кутепова пока никто не подтянулся в основной «Спартак» из второй команды. Не настораживает?

- А я верю, что подтянутся. Наша структура четыре года работает в таком формате. Сразу ничего не бывает. Пока первая ласточка – это Кутепов. Уверен, будут и остальные. Дубль укомплектован на 90 процентов нашими воспитанниками. «Спартак-2» - на 70 процентов. Надо набраться терпения и ждать.

- Агент Зуева не исключил вариант ухода своего клиента из «Спартака».

- Зуев – потенциально сильный футболист. Я лично в него верю. Но опять же: терпение и работа. Он должен доказать тренерскому штабу, что заслуживает шанса. По работе претензий к нему нет, но всему свое время. Надо уметь конкурировать, терпеть – это футбол, это спорт. Нельзя создавать молодежи тепличные условия – нужна здоровая конкуренция. Проблема российского футбола как раз в этих тепличных условиях.