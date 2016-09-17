Сергей Родионов: Каррера поговорил с Давыдовым

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о Денисе Давыдове.

- Денис – талантливый игрок. Но он пока не раскрылся на 100 процентов. И его история показательна – ничего не бывает сразу. Нужно быть ментально, физически, тактически готовым к новому уровню. А если говорить простым языком: то, чтобы голова была на месте, - говорит Родионов.

- Давыдов уже успел потренироваться с основным составом. Как его оценил Каррера?

- После игры «Спартак-2» - «Зенит-2» Массимо отметил Дениса и позвал его на тренировку основы. Но это не значит, что Давыдов теперь игрок первой команды. Знаю, Каррера беседовал с Денисом, объяснял, что от него хочет. Теперь все в его руках. Лично я хочу от Давыдова стабильности. Чтобы ту игру, которую он показал, например, против «Зенита-2», он показывал каждый раз.