Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейБарыс3 : 5СКА
ХоккейАвтомобилист2 : 4ЦСКА
ФутболКан0 : 6ПСЖ
ФутболСампдория0 : 1Милан
ФутболОренбург1 : 3Спартак
ФутболКёльн3 : 0Фрайбург
ФутболБетис2 : 2Гранада
ФутболЧелси1 : 2Ливерпуль
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов- : -Зенит-2
ФутболУрал- : -Анжи
ХоккейСпартак- : -Динамо Москва
ФутболЛокомотив- : -Уфа
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ТеннисДонской- : -Кукушкин
ТеннисКравчук/Рублев- : -Голубев/Недовесов
ФутболТерек- : -Амкар
ХоккейЕвропа- : -США
ХоккейКанада- : -Чехия
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ФутболЭспаньол- : -Реал
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Торпедо
ФутболКраснодар- : -Ростов
ХоккейРоссия- : -Швеция

Сергей Родионов: Каррера поговорил с Давыдовым

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о Денисе Давыдове.

- Денис – талантливый игрок. Но он пока не раскрылся на 100 процентов. И его история показательна – ничего не бывает сразу. Нужно быть ментально, физически, тактически готовым к новому уровню. А если говорить простым языком: то, чтобы голова была на месте, - говорит Родионов.

- Давыдов уже успел потренироваться с основным составом. Как его оценил Каррера?
- После игры «Спартак-2» - «Зенит-2» Массимо отметил Дениса и позвал его на тренировку основы. Но это не значит, что Давыдов теперь игрок первой команды. Знаю, Каррера беседовал с Денисом, объяснял, что от него хочет. Теперь все в его руках. Лично я хочу от Давыдова стабильности. Чтобы ту игру, которую он показал, например, против «Зенита-2», он показывал каждый раз.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Томь» - «Арсенал». ОнлайнВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Томь» примет тульский «Арсенал».Валерий Непомнящий: В игре «Спартака» наконец-то появился балансРоссийский тренер Валерий Немомнящий рассказал, почему «Спартак» так удачно проводит сезон.Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян: Уже думаю, что делать с этим «Спартаком»Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян рассказал, что уже думает о матче Кубка России со «Спартаком».Сергей Родионов: Зуеву нужно учиться терпеть. Это спортГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии имени Федора Черенкова – о сложностях молодых игроков красно-белых.Сергей Шавло: «Спартаку» нужно усилить линию атакиБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что красно-белым нужен еще один нападающий.Сергей Родионов: Аленичев оказался в непростой ситуации. Мы все это прекрасно понимаемГенеральный директор «Спартака» Сергей Родионов на Дне открытых дверей в академии «Спартака» – о своих взаимоотношениях с экс-тренером красно-белых Дмитрий Аленичевым.Сергей Родионов: Тревожит количество моментов у ворот «Спартака»Сергей Родионов: Тревожит количество моментов у ворот «Спартака»Генеральный директор «Спартака» вспомнил, как он чуть не попал в школу «Локомотива», а также высказался о насущных делах красно-белых.Жонатас: Жулиано - очень известный в Бразилии футболистНападающий «Рубина» Жонатас поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в очередном туре РФПЛ.Игорь Лебедев: Если отменять в России лимит на легионеров - то полностью, без ограниченийЧлен исполкома РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.«Локомотив» не обыграет «Уфу». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛ«Локомотив» не обыграет «Уфу». Прогноз Sovsport.ru на игры 7-го тура РФПЛSovsport.ru представляет свой прогноз на все матчи 7-го тура РФПЛ.Леонид Слуцкий: Любого тренера все равно оценивают по тому, кого он вырастил, а не что выигралГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что скучает по работе в детском футболе.РФПЛ. 7-й тур. «Терек» - «Амкар», «Локомотив» - «Уфа» и другие матчиРезультаты матчей 7-го тура чемпионата России по футболу.Валерий Рейнгольд: По игре «Спартак» к чемпионству ближе, чем ЦСКА и «Зенит»Валерий Рейнгольд: По игре «Спартак» к чемпионству ближе, чем ЦСКА и «Зенит»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 7-го тура с «Оренбургом» (3:1).Александр Бубнов: «Краснодар» обыграет «Ростов» на своем полеФутбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Краснодар» обыграет «Ростов» в седьмом туре РФПЛ.Александр Мостовой: «Оренбург» не заслужил поражения от «Спартака»Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором красно-белые обыграли «Оренбург» со счетом 3:1.Александр Бубнов: Сегодня «Локомотив» одержит вторую победу в сезонеФутбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч седьмого тура чемпионата России «Локомотив» - «Уфа».Владимир Казаченок: Кержаков тренируется с полной самоотдачей, не щадит себяБывший нападающий сборной СССР и «Зенита» Владимир Казаченок, тренировавший Александра Кержакова, оценил игру нападающего в первых матчах сезона.Дмитрий Аленичев: Мечтаю выиграть чемпионат России со «Спартаком»Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее.День в истории. Ролану Гусеву – 3917 сентября исполнилось 39 лет бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА и «Динамо», экс-хавбеку сборной России Ролану Гусеву.«Урал» - «Анжи». Начало текстовой трансляции – 16:30 мскВ субботу в матче седьмого тура чемпионата России «Урал» из Екатеринбурга сыграет с «Анжи» из Махачкалы.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Сергей Родионов
Сергей Родионоввсе новости
Денис Давыдов
Денис Давыдоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения