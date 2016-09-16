Андрей Коваленко: Давайте раньше времени не будем хоронить Россию на Кубке мира

Руководитель профсоюза игроков и тренеров КХЛ Андрей Коваленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на Кубке мира в Торонто.

- В Советском Союзе второе место считалось провалом, поэтому невыход из группы, конечно, можно посчитать отрицательным результатом. Но руководители уже не раз заявляли, что самое главное соревнование для сборной – это Олимпийские игры. Сейчас же идет подготовка к 2018 году, просматриваются кандидаты в команду. Давайте не будем раньше времени хоронить сборную России. Я бы очень хотел, чтобы мы вышли из группы, а там «война план покажет». Главное, чтоб Россия была в финале, а остальное уже не важно. У нашей команды есть все для победы на Кубке мира. Везение только не помешает еще, - рассказал Коваленко.

Напомним, Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Финляндии и сборной молодых звезд Северной Америки.