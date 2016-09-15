MVP Phoenix представила состав на сезон

Корейская организация MVP Phoenix представила обновленный состав по Dota 2 на предстоящий сезон. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.



Вместо ушедших Санг Дон «FoREv» Ли и Пио «MP» Ноя, к команде присоединились Ли «Reisen» Юн Ёнг и Ким «Velo» Тае-сан, ранее выступавшие за MVP Hot6.



Состав на предстоящий сезон: Ким «QO» Сионйоп, Юн Мин «Febby» Ким, Ким «Velo» Тае-сан, Ли «Reisen» Юн Ёнг, Дуёнг «Dubu» Ким.



MVP Phoenix уже сыграл в новом составе на MPGL SEA Championship, где проиграл в финале Execration и занял второе место.

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