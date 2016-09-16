Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян: Уже думаю, что делать с этим «Спартаком»
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян рассказал, что уже думает о матче Кубка России со «Спартаком».
- Думаем, что делать с этим «Спартаком». Смотрел игру в Оренбурге - и хозяева-то ведь здорово выглядели, но красно-белые все равно победили. «Спартак» сейчас хорош и в обороне, и в атаке. Надо удивлять лидера РФПЛ нестандартными ходами, какими-то премудростями. Будем их искать, - сказал Григорян.
Напомним, что матч 1/16 Кубка России состоится 21 сентября.
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