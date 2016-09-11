Форвард «Кьево» Меджорини задержал преступника, напавшего на женщину

Нападающий итальянского футбольного клуба «Кьево» Риккардо Меджорини помог женщине, на которую напал преступник.

Инцидент произошел минувшей ночью. Футболиста разбудили громкие крики на улице. Меджорини выглянул в окно и увидел, что около его дома в Вероне избивают женщину. 31-летний форвард выбежал из квартиры и задержал преступника до тех пор, пока на место происшествия не прибыла полиция.



Риккардо Меджорини является воспитанником миланского «Интера». За «Кьево» он играет с июля 2014 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в четырех матчах серии А и Кубка Италии (1 гол).

