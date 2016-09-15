Newbee подписала трех новых игроков состава
К оставшимся в команде игрокам Newbee по Dota 2 присоединились Сон «Sccc» Чан, Цзэн «Faith» Хунда и Зан «uuu9» Хан. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.
Состав на предстоящий сезон: Ху «Kaka» Лянчжи, Дэмиэн «Kphoenii» Чок, Зан «uuu9» Хан, Сон «Sccc» Чан, Цзэн «Faith» Хунда.
Напомним, что команду покинули Чен «Hao» Жихао, Вонг Хок «ChuaN» Чуань и Чжан «Mu» Пан.
Newbee на The International 2016 заняли 9-12 место.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически