Багдатис, Каррено-Буста и Гулбис снялись с SpbOpen-2016, Донской попал в основную сетку

Оргкомитет SpbOpen-2016 опубликовал списки игроков, которые примут участие в турнире.

Четыре участника основной сетки - киприот Маркос Багдатис, латвиец Эрнест Гулбис, испанец Пабло Каррено-Бусто и чех Иржи Веселы отказались от участия в турнире. Их место в сетке займут серб Душан Лайович, россиянин Евгений Донской, чех Лукаш Росол и литовец Рикардас Беранкис.

Напомним, SpbOpen-2016 пройдет в Петербурге на «СИБУР АРЕНЕ» с 19 по 25 сентября. В турнире примет участие швейцарский теннисист Станислас Вавринка, занимающий третье место в мировом рейтинге ATP.