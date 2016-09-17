Валерий Непомнящий: В игре «Спартака» наконец-то появился баланс

Российский тренер Валерий Немомнящий рассказал, почему «Спартак» так удачно проводит сезон.

- Факторов успешного выступления «Спартака» несколько, - сказал Непомнящий. - И одним из основных является приход Карреры. Ему удалось стабилизировать состав и выстроить игру таким образом, что каждый из футболистов понимает, что от него требуется. И игра команды, с одной стороны, кажется простой, а с другой - они стараются продемонстрировать свои лучшие качества. Игроки не испытывают давления, у них появился кураж, и в каждом матче они добиваются уверенных побед. И в этом видна работа тренера. Что касается состава, то мне кажется, что в игре «Спартака» наконец-то появился баланс - мощная игра в атаке и надежная в обороне.

Напомним, что после седьмого тура «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе красно-белых 19 очков.

