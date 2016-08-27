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Спортивный директор «Легии»: Мы не ведем переговоры ни с Кононовым, ни с Гончаренко

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный директор варшавской «Легии» Михал Жевлаков не подтвердил информацию о том, что команду в ближайшее время может возглавить русскоязычный специалист.

- Информация о том, что мы ищем нового главного тренера, является слухом. Мы не ведем переговоров ни с Кононовым, ни с Гончаренко, ни с кем-либо еще. У нас есть главный тренер и он продолжит свою работу, - цитирует Жевлакова агентство ТАСС.

После восьми туров «Легия» занимает лишь 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Польши (9 очков). А в первом туре группового раунда Лиги чемпионов команда на своем поле была разгромлена дортмундской «Боруссией» (0:6).

Напомним, в прошлом сезоне «Легию» тренировал Станислав Черчесов, под руководством которого команда выиграла национальное первенство и Кубок страны.


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