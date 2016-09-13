«Сибирь» сыграла вничью с «Енисеем»

«Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ.

На 65-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин вывел команду вперед, но уже через шесть минут футболист «Сибири» Евгений Чеботару сравнял счет. Игра так и завершилась вничью - 1:1.

После 13 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Сибирь» находится на 13-й строчке.

ФНЛ

13-й тур