«Сибирь» сыграла вничью с «Енисеем»
«Сибирь» и «Енисей» сыграли вничью в матче 13-го тура ФНЛ.
На 65-й минуте полузащитник «Енисея» Александр Ломакин вывел команду вперед, но уже через шесть минут футболист «Сибири» Евгений Чеботару сравнял счет. Игра так и завершилась вничью - 1:1.
После 13 туров «Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ, «Сибирь» находится на 13-й строчке.
ФНЛ
13-й тур
Матч
Голы
Ломакин 65 (0:1). Чеботару 71 (1:1).
Состав
Сибирь: Трунин, Кушнирук, Гладышев, Мищенко, Магаль (Овсепян, 64), Глушков (Азаров, 72), Рухаиа, Плопа, Андреев (Макаренко, 72), Чеботару, Беляев (Безлихотнов, 76)
Енисей: Опарин, Гультяев, Чернов, Чичерин, Алиев (Коротаев, 85), Ломакин, Иванов (Ланин, 82), Фатуллаев, Рожков (Васильев, 90), Камеш, Малоян (Козлов, 69)
Предупреждения:
нет - Фатуллаев, 22
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
17 сентября 11:00, Спартак, Онлайн-трансляция