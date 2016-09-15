EHOME и Vici Gaming укомплектовали составы на сезон

Последним игроком, присоединившимся в состав EHOME по Dota 2 стал Лю «Garder» Синьчжоу, а в состав Vici Gaming вошел Дзень «ghost» Жие. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.



Напомним, что ранее к китайском коллективу EHOME присоединился Лю «Sylar» Цзяцзюнь, заменивший Дэрилa «iceiceice» Коха. В свою очередь к Vici Gaming присоединились четыре бывших игрока Vici Gaming Reborn: Жоу «Yang» Хаянг, Лян «DDC» Фаминг, Ян «zyf» Пу и Сюй «fy» Линьсэнь.



Состав EHOME на предстоящий сезон: Лю «Sylar» Цзяцзюнь, Ван «old chicken» Ционг, Жэнь «ELeVeN» Янвэй, Чжан «LaNm» Чжичэн, Хэнжоу «Garder» Лиу.

Состав Vici Gaming: Жоу «Yang» Хаянг, Лян «DDC» Фаминг, Ян «zyf» Пу, Сюй «fy» Линьсэнь, Дзень «ghost» Жие.



EHOME на The International 2016 заняли 5-6 место, а Vici Gaming не смог пробиться в финальную часть турнира.

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