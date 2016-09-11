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Джефф Монсон: Бой между Емельяненко и Силвой? О, это будет поединок года

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Известный американский боец смешанного стиля Джефф Монсон (59-26-1) прокомментировал слух о поединке россиянина Федора Емельяненко (36-4) с бразильцем Вандерлеем Силвой (35-12-1) на турнире в Японии в канун Нового года.

«О, это будет бой года. Два великих спортсмена, два чемпиона. Прогнозы делать я не возьмусь, так как это схватка двух мастеров своего дела. И Федор и Вандерлей имеют характер воина, и бой, я уверен, будет загляденьем. Что касается моей карьеры в ММА, то она подходит к концу. В ноябре проведу свой последний бой и сосредоточусь на преподавательской деятельности. Буду продолжать активно участвовать в развитии спорта в Российской Федерации. Продолжу свою карьеру в качестве телеведущего и политического активиста», - рассказал Монсон в интервью Sovsport.ru.

Напомним, что последний поединок Емельяненко провел в Санкт-Петербурге, победив по очкам бразильца Фабио Мальдонадо. На данный момент россиянин занимает 32-е место в рейтинге лучших тяжеловесов планеты по версии Fightmatrix.

40-летний Вандерлей Силва провел на профессиональном уровне 49 боев, одержал 35 побед и потерпел 12 поражений. Последний раз бразилец проводил бой в 2013 году в рамках UFC с Брайаном Стэнном из США.

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