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Росберг - лучший в третьей практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 7-е время

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На городской трассе в Сингапуре состоялась третья сессия свободных заездов болидов «Формулы-1».

Лучший результат в практике показал немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Всего на 59 сотых секунды он опередил голландца Макса Ферстаппена на «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо» показал седьмой результат, сумев опередить действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого восьмое время.

В 16:00 на трассе в Сингапуре стартует квалификация. Гонка начнется завтра в 15:00 по Москве.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

3-я практика

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.44,352

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,059

3. Кими Райкконен («Феррари») +0,508

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,551

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,752

6. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +0,964

7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,151

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,454

9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,527

10. Валттери Боттас («Уильямс») +1,595

11. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,760

12. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,812

13. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,964

14. Фелипе Масса («Уильямс») +2,177

15. Кевин Магнуссен («Рено») +2,764

16. Дженсон Баттон («Макларен») +2,925

17. Фелипе Наср («Заубер») +2,941

18. Ромен Грожан («Хаас») +3,059

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,604

20. Джолион Палмер («Рено») +4,337

21. Паскаль Верляйн («Манор») +4,849

22. Эстебан Окон («Манор») +5,213

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