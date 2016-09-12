Росберг - лучший в третьей практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 7-е время
На городской трассе в Сингапуре состоялась третья сессия свободных заездов болидов «Формулы-1».
Лучший результат в практике показал немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Всего на 59 сотых секунды он опередил голландца Макса Ферстаппена на «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо» показал седьмой результат, сумев опередить действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого восьмое время.
В 16:00 на трассе в Сингапуре стартует квалификация. Гонка начнется завтра в 15:00 по Москве.
PROVISIONAL CLASSIFICATION: Rosberg edges out Verstappen in #FP3 - just 0.059s in it! 👀 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1NightRace pic.twitter.com/FBoJ4m6ARi— Formula 1 (@F1) 17 сентября 2016 г.
Гран-при Сингапура
Марина-Бэй, Сингапур
3-я практика
1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.44,352
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,059
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,508
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,551
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,752
6. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +0,964
7. Даниил Квят («Торо Россо») +1,151
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,454
9. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,527
10. Валттери Боттас («Уильямс») +1,595
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,760
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,812
13. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1,964
14. Фелипе Масса («Уильямс») +2,177
15. Кевин Магнуссен («Рено») +2,764
16. Дженсон Баттон («Макларен») +2,925
17. Фелипе Наср («Заубер») +2,941
18. Ромен Грожан («Хаас») +3,059
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,604
20. Джолион Палмер («Рено») +4,337
21. Паскаль Верляйн («Манор») +4,849
22. Эстебан Окон («Манор») +5,213