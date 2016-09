Росберг - лучший в третьей практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 7-е время

На городской трассе в Сингапуре состоялась третья сессия свободных заездов болидов «Формулы-1».

Лучший результат в практике показал немецкий пилот «Мерседеса» Нико Росберг. Всего на 59 сотых секунды он опередил голландца Макса Ферстаппена на «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят («Торо Россо» показал седьмой результат, сумев опередить действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого восьмое время.

В 16:00 на трассе в Сингапуре стартует квалификация. Гонка начнется завтра в 15:00 по Москве.

PROVISIONAL CLASSIFICATION: Rosberg edges out Verstappen in #FP3 - just 0.059s in it! 👀 #SingaporeGP 🇸🇬 #F1NightRace pic.twitter.com/FBoJ4m6ARi